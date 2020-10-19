ما حقيقة إصابة نجوى كرم بكورونا؟

وأكدت المصادر، أن الإصابة بفیروس كورونا لیست بالأمر المعیب، وكلنا معرضون للمعاناة من ھذا المرض، مشیرةً إلى أنه لو كان الأمر صحیحا لكانت "شمس الأغنیة" قد بادرت إلى الإعلان عن ھذا الخبر من دون خجل. وأضافت المصادر، بأن نجوى تتحضر للسفر إلى الإمارات لإحیاء حفلھا المزمع انعقاده في الـ 5 من الشھر القادم، حیث ستلتقي بجمھورھا بعد غیاب لحوالى السنة، إذ سیكون ھذا الحفل بعد عام على الحفل الذي أحیته وودعت من خلاله سنة 2019 مع جمھورھا ھناك.

واعتبرت المصادر أن نجوى كرم تعیش ھذه الأیام نجاح أغنیتھا الوطنیة، التي كانت قد طرحتھا في وقت سابق، وحملت عنوان "بیروت"، وكانت بمثابة رسالة دعم لمدینة بیروت المنكوبة وكانت شاھدة على آلام العدید من اللبنانیین.



یُذكر أن نجوى تشارك ھذه الفترة ضمن لجنة تحكیم "ذا فویس سینیور" إلى جانب كل من النجوم ھاني شاكر، سمیرة سعید وملحم زين.