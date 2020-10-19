النقد الدولي يطالب دول الشرق الأوسط بتسريع الإصلاح وتنويع الاقتصاد

لكن رغم التحسن البسيط، فإن المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران، ستعاني من أسوأ أداء اقتصادي لها، متجاوزة الانكماش القياسي البالغ 4،7 في المئة في عام 1978 عندما كانت شاهدة على اضطرابات كبرى.
وقال جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي "يجب أن ننظر إلى ما يحدث اليوم على أنه دعوة للتحرك، وأيضا كفرصة لتحفيز التحول الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص خاصة للشباب".
وأضاف "نتوقع أن يتأثر النمو والبطالة هذا العام، ويمكن أن تؤدي هذه الأزمة بشكل عام إلى انخفاض النمو بنسبة 5 في المئة وكذلك ارتفاع معدل البطالة بنسبة 5 في المئة".
واشار الى ان "عائدات النفط لدول الخليج ستتراجع بأكثر من 224 مليار دولار هذا العام، مما استدعى اللجوء إلى الأسواق المالية العالمية" ، مؤكدا ان" معظم دول المنطقة ستشهد ارتفاعا بمستوى الديون في 2020".
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