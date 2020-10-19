اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا لـ، اليوم السبت، فيما اشارت الى تسجيل 4044 اصابة جديدة بالفيروس وتعافي 3055 شخا ووفاة 63 آخرين. في ادناه التفاصيل الكاملة ضمن جدول وزارة الصحة:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن تسجيل 4044 اصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.