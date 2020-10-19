إليك الصفات التي يعشقها الرجل في المرأة!

لا شكّ أن الرجل ينجذب للمرأة الجميلة التي تحترمه كما هو عليه، ولكن الأولوية بالنسبة إليه هي المرأة التي يشعر أنها تكمّله، ولديها صفات متقاربة مع طبيعته الشخصية.

فهناك صفات يشترك فيها كل الرجال يحبها في زوجته، يقول الدكتور مدحت عبدالهادي خبير العلاقات الزوجية: «يوجد الكثير من الصفات الشكلية والجسمية والخُلُقية التي يبحث عنها الرجال»، مثل: صفات الزوجة التي يحبها الزوج



المرأة المرحة

يبحث الرجل دائماً عن المرأة المرحة التي لا تميل بطبيعتها إلى النكد، وتفضل دائماً إسعاد كل من حولها بدون أي قيود لا معنى لها؛ فيريدها الرجل دائماً خفيفة الظل تمسح عنه الأعباء التي يتعرض لها طيلة يوم العمل الطويل، يجد في مرحها علاجاً فعالاً وقوياً لكل المشكلات التي تواجهه في حياته، يقتل المرح الملل الذي يهدد الحياة الزوجية ويقلل من سعادتها واستقرارها، يجب أن تتحلى الزوجة بالمرح وروح الدعابة وخفة الظل؛ حتى يستمد منها زوجها السعادة والراحة، تأكدي أن أسوأ أنواع النساء هي صاحبة المزاج النكدي، والتي تتذمر كثيراً من أبسط وأقل الأشياء. يبحث الرجل دائماً عن المرأة المرحة التي لا تميل بطبيعتها إلى النكد، وتفضل دائماً إسعاد كل من حولها بدون أي قيود لا معنى لها؛ فيريدها الرجل دائماً خفيفة الظل تمسح عنه الأعباء التي يتعرض لها طيلة يوم العمل الطويل، يجد في مرحها علاجاً فعالاً وقوياً لكل المشكلات التي تواجهه في حياته، يقتل المرح الملل الذي يهدد الحياة الزوجية ويقلل من سعادتها واستقرارها، يجب أن تتحلى الزوجة بالمرح وروح الدعابة وخفة الظل؛ حتى يستمد منها زوجها السعادة والراحة، تأكدي أن أسوأ أنواع النساء هي صاحبة المزاج النكدي، والتي تتذمر كثيراً من أبسط وأقل الأشياء. المرأة التلقائية التي تتصرف على طبيعتها

يفضل الرجل أن يحصل على المرأة التي تتصرف على طبيعتها دون أي تزييف أو تجمل لا داعي له، كثيراً ما يجد الرجل نساء يملن إلى التصنع في الحركات والأقوال بطريقة تثير استفزازهم؛ مما يجعلها تبدو مبتذلة وعشوائية، يفضل الرجل المرأة التلقائية لأنه يرى أنها متصالحة تماماً مع نفسها، تتجنب الانخراط في الحسابات المتعبة، إلى جانب كونها من النوع الذي يستهوي الرجال ولا يشعرهم بالارتباك. احرصي على أن تكوني على طبيعتك، ولا تحاولي الانخراط في العالم المزيف.

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المرأة المستمعة جيداً

يحب الرجل المرأة التي تستمع له جيداً أثناء حديثه لها، هذه الصفة من أكثر الصفات التي يبحث عنها الرجل في المرأة التي يرغب في الارتباط بها، من الضروري أن تعطي المرأة زوجها سمعها واهتمامها ولا تقاطعه في الحديث تماماً، ولا تستأثر بالحديث عن نفسها ومشاعرها فقط؛ بل تسعى إلى معرفة المشكلات التي تواجهه طيلة الوقت، وسوف تجد زوجها تغير تماماً معها وأصبح يعاملها بشيء من الاحترام المتزايد عما قبل، يجب عند الرد أن تبهره بعقلها وتناقشه بثقة إذا طلب منها المشورة، ولا تحدد اهتماماتها في الملابس والمكياج فقط لا غير؛ حتى لا يشعر بأنها ذات عقلية فارغة

