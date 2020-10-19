النفط تصدر توضيحا بشأن تخفيض سعر البنزين المحسن

أكدت وزارة النفط، الاثنين، ان الدراسة الخاصة بتخفيض سعر البنزين المحسن تكتمل الشهر الجاري.
وقالت الوزارة، بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "دراسة تخفيض سعر البنزين المحسن تكتمل قبل نهاية الشهر الجاري"، مؤكدة بالقول "لدينا خطة لتحسين نوعية المنتجات، ونسعى لفتح قنوات تعاون مع القطاع الخاص في عملية تسويق المنتجات
وبشأن الغاز المصاحب، لعمليات استخراج النفط الخام أشارت الوزارة الى أن "كمية الغاز المصاحب المُستثمَر حالياً والناتج عن عمليات الإنتاج النفطي تبلغ 1500 مليون قدم مكعب"، لافتة الى أن "الاحتياطي الغازي للعراق يبلغ 132 ترليون قدم مكعب قياسي".
وبشأن الغاز المصاحب، لعمليات استخراج النفط الخام أشارت الوزارة الى أن "كمية الغاز المصاحب المُستثمَر حالياً والناتج عن عمليات الإنتاج النفطي تبلغ 1500 مليون قدم مكعب"، لافتة الى أن "الاحتياطي الغازي للعراق يبلغ 132 ترليون قدم مكعب قياسي".
وتابعت، تم "استكمال استثمار جميع الكميات المنتجة من الغاز المصاحب والقضاء على عمليات الحرق نهاية 2023".
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