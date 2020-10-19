الكاظمي يلتقي ماكرون في قصر الإليزيه بباريس

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الأليزيه بالعاصمة باريس. وفقا لوكالة الانباء الرسمية.

ووصل الكاظمي، مساء أمس الأحد، العاصمة الفرنسية باريس، في إطار جولة أوروبية تشمل فرنسا وبريطانيا والمانيا، يجري خلالها عدة مباحثات ترتكز على تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الثلاث، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات متعددة، وفق البيان لمكتب رئيس الوزراء.



ووقع العراق وفرنسا في باريس، اليوم الاثنين، ثلاث مذكرات "إعلان نوايا" في مجالات النقل والزراعة والتعليم، بحضور رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، ونظيره الفرنسي، جان كاستيكس.