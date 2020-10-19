"يونيسف" تعتزم تخزين 520 مليون حقنة للقاح محتمل مضاد لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تعتزم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" تخزين 520 مليون حقنة خلال هذا العام لاستخدامها في إعطاء لقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا المستجد.



وقالت المنظمة اليوم الاثنين: "هذا يهدف لضمان توفير الحقن اللازمة في البلدان قبل وصول اللقاحات"، مضيفة أنها تتعاون مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ومنظمة الصحة العالمية في توفير المتطلبات اللازمة لـ"إيصال سريع وآمن وفعال للقاح محتمل".

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وقالت مديرة اليونيسف، هنريتا فور: "التطعيم ضد كوفيد 19- في جميع أنحاء العالم سيكون أحد أعظم الجهود في تاريخ البشرية"، موضحة أنه سيتعين التصرف على نحو سريع مثلما تم تصنيع اللقاحات.

وفقا للبيانات، تخطط اليونيسف، بافتراض توفر ما يكفي من لقاح مضاد للفيروس، لشراء أكثر من مليار حقنة خلال عام -2021 إلى جانب الـ 620 مليون حقنة التي توفرها المنظمة لمكافحة أمراض أخرى مثل الحصبة أو التيفود.

ويُجرى حاليا اختبار العديد من اللقاحات المرشحة ضد فيروس كورونا المستجد على أفراد في جميع أنحاء العالم، ووصل بعضها إلى مرحلة حاسمة للحصول على تصريح بتداولها في الأسواق. ويُجرى فحص الآلاف من الأشخاص لمعرفة ما إذا كانت اللقاحات المرشحة تحمي بالفعل من العدوى.