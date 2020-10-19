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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيرلندا تفرض إجراءات أكثر صرامة لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
من المتوقع أن يتم فرض إجراءات أكثر صرامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في جمهورية إيرلندا اليوم الاثنين، وسط مخاوف من ازدياد حالات الاصابة بالفيروس.
ومن المقرر أن يلتقى مجلس الوزراء الإيرلندي اليوم لتقرير الإجراءات الجديدة، وذلك عقب أن أعلن فريق الطوارئ الوطني للصحة العامة عن تسجيل 1283 حالة إصابة جديدة وثلاث حالات وفاة مساء أمس الأحد.
وسوف يتم إغلاق محال البضائع غير الأساسية وفقاً للقواعد الجديدة، المتوقع أن تستند على ثاني أكثر إجراءات صرامة تقرها الحكومة، والتي تعرف بالمستوى الرابع ضمن «خطة التعايش مع كورونا».
وسوف يتم إغلاق المنشآت الترفيهية مثل صالات الجيم، في حين سوف تعمل المطاعم على تقديم الطعام للزبائن دون السماح لهم بالجلوس.
ومن المتوقع أن يتم فرض قيود إضافية على السفر.
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