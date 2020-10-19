شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العمانية :عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بلغت 110594 إصابة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة العمانية ،اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغت 110594 إصابة.



وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء العمانية ، ، ان عدد الوفيات بلغت 1114 حالة ،والمتعافين 96400 لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر87 بالمائة.

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