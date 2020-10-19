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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات فيروس كورونا تتجاوز الـ 40 مليوناً حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في أنحاء العالم 40 مليونا الاثنين، وفقًا لتعداد أعدته وكالة فرانس برس الساعة 07,15 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.
وأُعلن عن أكثر من 2,5 مليون إصابة في الأيام السبعة الأخيرة، في أعلى عدد يُسجّل خلال أسبوع منذ بدء تفشي الوباء.
وتم تسجيل ما مجموعه 40,000,234 إصابة و 1,113,896 وفاة في كافة أنحاء العالم جراء الفيروس وسجلت أكثر من نصف عدد الحالات في البلدان الثلاثة الأكثر تضرراً وهي الولايات المتحدة مع 8,154,935 إصابة (219,674 وفاة) والهند 7,550,273 إصابة (114,610 وفاة) والبرازيل 5,235,344 إصابة (153,905 وفاة).
ويمكن تفسير جزئياً ارتفاع عدد الإصابات المسجّلة بزيادة عدد الفحوص التي يتمّ إجراؤها في بعض الدول. ورغم ذلك، لا يزال جزء كبير من الحالات الأقلّ خطورة أو التي لا تُظهر عوارض، غير مكتشفة على الأرجح.
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