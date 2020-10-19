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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اعتقل الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الاثنين، أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في الخليل، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت كلًا من تامر سامي البدوي وسليم مازن جوابرة وقصي وسام البدوي ومحمد جمال عبد القادر البلاصي، بعد أن داهمت منازلهم وقامت بتفتيشها.
وأضافت المصادر ذاتها ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت عدة منازل في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، ومدخلي مدينة الخليل الشمالي "جورة بحلص" والجنوبي "الفحص"، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وقامت بتفتيشها .
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