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قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل

متابعات_ الخليج 365

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الاثنين، أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل.

 

 

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وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في الخليل، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت كلًا من تامر سامي البدوي وسليم مازن جوابرة وقصي وسام البدوي ومحمد جمال عبد القادر البلاصي، بعد أن داهمت منازلهم وقامت بتفتيشها.

 

 

وأضافت المصادر ذاتها ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت عدة منازل في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، ومدخلي مدينة الخليل الشمالي "جورة بحلص" والجنوبي "الفحص"، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وقامت بتفتيشها .

 

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