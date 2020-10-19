الصين:تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها وافدة من الخارج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت الصين ، اليوم الاثنين ، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي للصين حتى الآن 85685 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.



واوضحت اللجنة الوطنية للصحة الصينية في بيان لها ، أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

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