شكرا لقرائتكم وزير الخزانة الأميركي يصل أبو ظبي للمشاركة في قمة أعمال خاصة باتفاق السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الحساب التابع للبعثة الأميركية في الإمارات على تويتر أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين يصل إلى أبوظبي حيث سيرأس الوفد الأميركي للمشاركة في أول قمة أعمال خاصة باتفاق السلام.

ويزور منوتشين، أبوظبي بعد انتهاء زيارة أمس إلى البحرين رافق فيها وفد بلاده مع الوفد الإسرائيلي.

وقال منوتشين أمس إن الولايات المتحدة تهدف إلى التعاون الاقتصادي الموسع مع البحرين.

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وأضاف الوزير "إننا نهدف إلى التعاون الاقتصادي الموسع مع إسرائيل والبحرين والإمارات".

وألغت الإمارات قانونا يحظر التجارة مع إسرائيل، ويتحدث المسؤولون الإسرائيليون والإماراتيون عن فرص اقتصادية كبيرة يتيحها الانفتاح، الذي سيسمح أيضا بتسيير رحلات جوية مباشرة بين الدولتين.

وفي 14 أغسطس الماضي توصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أميركية.