عدد إصابات كورونا يصل إلى 40 مليون مصاب.. نصفهم في ثلاث دول

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 40 مليون مصاب، اليوم الاثنين، وفق التعداد، الذي أعدته وكالة “فرانس برس” في الساعة 07,15 ت غ، استنادا إلى مصادر رسمية.

وأعلن عن أكثر من 2.5 مليون إصابة، في الأيام السبعة الأخيرة، في أعلى عدد يسجل، خلال أسبوع، منذ بدء تفشي الوباء.

وتم تسجيل ما مجموعه 40 مليونا و234 إصابة، حتى صباح اليوم، مع مليون و113 ألفا و896 وفاة في كافة أنحاء العالم، جراء الفيروس، وسجلت أكثر من نصف عدد الحالات في البلدان الثلاثة الأكثر تضررا، وهي الولايات المتحدة مع 8 مليون إصابة (و 219 ألف وفاة) والهند 7.5 مليون إصابة (و114 ألف وفاة)، والبرازيل 5.2 مليون إصابة (و154 ألف وفاة).

ويمكن تفسير جزئيا ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بزيادة عدد الفحوص، التي يتم إجراؤها في بعض الدول، على الرغم من ذلك، لا يزال جزء كبير من الحالات الأقل خطورة، أو التي لا تظهر عليها عوارض، غير مكتشفة على الأرجح.