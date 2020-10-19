ريدوان عن عائلة زعيتر: مثال رائع لكل من يهتم بالمحتاجين

نوه الموسيقي المغربي العالمي، ريدوان، بمبادرة البطلين العالميين أبو بكر، وعثمان زعيتر، التي وفرت مساعدات للمحتاجين في مدينة سيدي يحيى زعير.

وقال ريدوان عن مبادرة جمعية الإخوة زعيتر، من خلال منشور على أنستغرام، شاركه، أمس الأحد: “مثال رائع لكل من يهتم بالمحتاجين أنا فخور بعائلة زعيتر.

ووفرت جمعية الإخوة زعيتر مساعدات متنوعة، عبارة عن قفف إعانات غذائية، وسيارتين للإسعاف، وكراس متحركة، وأجهزة طبية، وملابس.

وأشرف أبو زعيتر بنفسه على توزيع الإعانات، على الرغم من الإصابة، التي يعانيها على مستوى قدمه، حيث تعرض لكسر أبعده عن حلبات القتال.

وأعلن “أبو زعيتر”، في بداية أكتوبر الحالي، تعرضه لكسر في قدمه أثناء تدريبات نزاله المقبل، الذي كان مقررا في 10من الشهر نفسه.