مقدسيون يتصدون لوفد إماراتي دخل إلى الأقصى تحت حماية إسرائيلية

طرد عدد من سكان مدينة القدس وفدا إماراتيا، خلال وجوده في المسجد الأقصى، على الرغم من الحراسة، التي كانت ترافقه.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لحظة وجود الوفد في المسجد الأقصى، حيث كان يلتقط الصور، إذ اقترب أحد الأشخاص منه مطالبا إياه بالخروج منه.

وأفاد شهود عيان أن وفدا مكون من 3 إماراتيين وصل إلى المسجد الأقصى عبر باب السلسلة، وسط حراسة الشرطة الإسرائيلية، وخلال تجوله داخل مسجد قبة الصخرة، والتقاطه الصور، طرده المصلون من المسجد، رافضين أن تكون زيارة العرب، والمسلمين للأقصى بحراسة شرطية، وبتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، مرددين شعارات ضد التطبيع، بحسب ما نقل موقع “فلسطين اليوم”.

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وأصدر مفتي القدس، والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، في وقت سابق، فتوى يحرم فيها صلاة الإماراتيين في المسجد الأقصى.

وقال مفتي القدس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن تلك الفتوى تتوافق مع فتواه السابقة، التي أصدرها، عام 2012.

وكانت الإمارات، وإسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت، رسميا، في بيان مشترك، نهاية غشت الماضي، بدء المناقشات الأولى حول فرص، وآفاق التعاون بين البلدان الثلاثة، في مختلف المجالات.