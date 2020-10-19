أفاد مصدر خاص أن عملية مشتركة تمت، مساء أول أمس السبت، بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وعناصر الدرك الملكي في مركز ملوسة، من حجز شاحنة محملة بقطع الغيار للسيارات، التي يتم صناعتها في مصنع رونو – نيسان الموجود في المنطقة الصناعية الملوسة.
وأضاف المصدر ذاته أن معلومات دقيقة حول عملية شحن قطع للغيار، من أجل تهريبها بشكل سري ليتم بيعها في السوق السوداء، ليتم توقيف شخصين (ع.أ)، و(ب.أ)، بعد أنه تم ظبطهم في أحد البوابات الخلفية للمصنع، وقدرت قطع الغيار، الذي حجز بـ 300 مليون درهم.
كانت هذه تفاصيل خبر جمارك طنجة تحجز قطع الغيار بقيمة 300 مليون مسروقة من مصنع رونو – التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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