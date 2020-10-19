العثماني: سعيد بالتوافق على تصفية تقاعد البرلمانيين

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مساء الأحد، إنه سعيد بتوافق مختلف مكونات مجلس النواب على إلغاء أو تصفية تقاعد البرلمانيين.

وأوضح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في كلمته المطولة، خلال أشغال اللجنة الوطنية للحزب، أنه “كان لديه موقف مبدئي واضح من هذا الموضوع، عن إنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين”، ممشددا على أنه ” ليس هناك أي سبب منطقي يجعله يدعم هذا الصندوق من ميزانية الدولة ولو بسنتيم واحد، وإلا كان لزاما دعم جميع الصناديق المتعثرة”، وفقا لتعبيره.

علاوة على ذلك، دعا العثماني، إلى التوافق على إخراج مشاريع القوانين المتوقفة بالمجلس النواب، لاسيما مشروع القانون الجنائي، والذي، يتضمن مادة الإثراء غير المشروع”.

وذكر سعد الدين العثماني بالموقف فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عام 2003، والذي أصدر فيه بلاغا مدعوما من الأمانة العامة يهم التعديل الذي أريد إدخاله على تقاعد البرلمانيين.