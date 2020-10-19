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شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل والان مع التفاصيل
الإثنين 19 أكتوبر 2020
اعتقل الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الاثنين، أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في الخليل، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت كلًا من تامر سامي البدوي وسليم مازن جوابرة وقصي وسام البدوي ومحمد جمال عبد القادر البلاصي، بعد أن داهمت منازلهم وقامت بتفتيشها.
وأضافت المصادر ذاتها ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت عدة منازل في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، ومدخلي مدينة الخليل الشمالي "جورة بحلص" والجنوبي "الفحص"، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وقامت بتفتيشها .
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