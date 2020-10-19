شكرا لقرائتكم خبر عن الصين:تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها وافدة من الخارج والان مع التفاصيل

الإثنين 19 أكتوبر 2020 اعلنت الصين ، اليوم الاثنين ، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي للصين حتى الآن 85685 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

Advertisements واوضحت اللجنة الوطنية للصحة الصينية في بيان لها ، أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

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