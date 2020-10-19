اذربيجان وارمينيا يتبادلان الاتهامات بشن هجمات جديدة وانتهاك الهدنة الانسانية

الإثنين 19 أكتوبر 2020

تبادل الأذربيجانيون والارمن الاتهامات بشن هجمات جديدة ، اليوم الاثنين ،على الرغم من الهدنة الإنسانية التي كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ ،امس الأحد ،في النزاع الدائر حول منطقة ناغورني قره باغ.



واتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ارمينيا بانتهاك نظام الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها أول أمس..مشيراً الى إن القوات الأرمنية قصفت بالمدفعية الثقيلة مناطق مأهولة بالسكان ومواقع قتالية لأذربيجان.

وقال الرئيس الاذربيجاني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي( تويتر) " تم السيطرة على 13 قرية جديدة في إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا".

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واضاف " إن القرى التي تمت السيطرة عليها هي: سلطانلي، وأميرفارلي، وماشانلي، وحسنلي، وعلي كيهانلي، وكوملاك، وحاجلي، وكويرتشينيسيللي، ونيازغولار، وكتشل محمدلي، وشاهفيللي، وحاجي إسماعيلي، وإسحاقلي".

من جانبها اتهمت وحدات الدفاع التابعة لإقليم قره باغ، القوات الأذربيجانية بانتهاك وقف إطلاق النار واستئناف القصف بالصواريخ والمدفعية على الاتجاهين الشمالي والجنوبي لخط التماس، على الرغم من الاتفاق على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

وأسفر استئناف القتال قبل ثلاثة أسابيع عن مقتل 700 شخص على الأقل لكن يُعتقد أن الخسائر أعلى بكثير، إذ يزعم كل جانب أنه قتل الآلاف من قوات العدو.