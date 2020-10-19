شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تفرض حظر تجول اعتبارا من الثلاثاء والان مع التفاصيل

الإثنين 19 أكتوبر 2020 أمر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي اليوم الاثنين بفرض حظر للتجوال اعتبارا من غد الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد، للسيطرة على تفشي وباء كورونا.

Advertisements وتصاعدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس لتبلغ حاليا أكثر من 40 ألفا. وكانت تونس قد تمكنت من احتواء الفيروس في وقت سابق من العام.

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