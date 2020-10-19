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تونس تفرض حظر تجول اعتبارا من الثلاثاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تفرض حظر تجول اعتبارا من الثلاثاء والان مع التفاصيل

الإثنين 19 أكتوبر 2020

أمر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي اليوم الاثنين بفرض حظر للتجوال اعتبارا من غد الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد، للسيطرة على تفشي وباء .

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وتصاعدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس لتبلغ حاليا أكثر من 40 ألفا. وكانت تونس قد تمكنت من احتواء الفيروس في وقت سابق من العام. 

 

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