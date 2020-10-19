إحصاءات صادمة لظاهرة كراهية المسلمين في فرنسا

المناطق - الرياض

قال أكثر من أربعين في المائة من المسلمين في فرنسا إنهم وقعوا ضحايا سلوكيات عنصرية، وتحدث واحد من كل ثلاثة منهم تقريبا عن تمييز بسبب ديانته خلال السنوات الخمس الأخيرة، حسب استطلاع لمعهد “إيفوب”.

ووفق هذا الاستطلاع فإن 42 في المائة من المسلمين الذين يعيشون في فرنسا يؤكدون أنهم تعرضوا لشكل واحد من التمييز المرتبط بديانتهم، وذلك لمرة واحدة على الاقل خلال حياتهم”، وقال 32 في المائة أن ذلك حدث في السنوات الخمس الاخيرة.

ويقول 13 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أن تعرضهم للتمييز تمّ “أثناء عملية مراقبة” أمنية، بينما أشار حوالي 17 في المائة إلى أنّ التمييز مورس بحقهم “أثناء البحث عن عمل” بينما أوضح 14 في المائة أنّ تعرضهم إلى التمييز كان خلال البحث عن سكن، كما أكد آخرون أنهم تعرضوا إلى التمييز من قبل مدرسين في مؤسسة تربوية.

وكشف الاستطلاع أيضا أنّ حالات التمييز تمسّ أكثر الأشخاص في العمر بين ثلاثين وأربعين سنة والنساء. وتعاني النساء من التمييز بنسبة 46 في المائة، خاصة السيدات المتحجبات مقابل 38 في المائة في صفوف الرجال. وبحسب الاستطلاع تعرض 60 في المائة من النساء المحجبات لتمييز مرة واحدة على الاقل في حياتهن مقابل 44 في المائة بحق مسلمات غير محجبات.

وكشف الاستطلاع أيضا تعرض مسلم من بين أربعة لاعتداء لفظي خلال حياته مقابل تسعة في المائة لغير المسلمين. كما تعرض سبعة في المائة من المسلمين لاعتداء جسدي مقابل ثلاثة في المائة لباقي المواطنين. وتعرض 37 في المائة من النساء المحجبات لإهانات وشتائم تدخل في إطار الثلب.

وإذا احتسبنا السنوات الخمس الأخيرة فقط، فإن أربعين في المائة من المسلمين يقولون إنهم تعرضوا لتمييز عنصري مقابل 17 في المائة من غير المسلمين. وبين هؤلاء قال 16 في المائة إن ذلك حدث بسبب ديانتهم في حين قال 15 في المائة إنه بسبب لون البشرة.

وأجري الاستطلاع بالهاتف بين 26 أغسطس-آب و18 سبتمبر-أيلول على عينة من 1007 أشخاص يمثلون مسلمي فرنسا الذين تفوق أعمارهم 15 عاما، وفق منهج الحصص.