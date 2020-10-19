شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على تقارير.. الصين تتهم أمريكا بلعب دور الضحية والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تعمد إلى التضليل والمغالطة وتحاول لعب دور الضحية في أعقاب تقرير أفاد بأن بكين أنذرت واشنطن من احتمال احتجاز أمريكيين في الصين بسبب محاكمة الولايات المتحدة لعلماء صينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان في إفادة صحفية دورية إن الإجراءات الأمريكية أضرت بشدة بمصالح المواطنين الصينيين.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت يوم السبت أن المسؤولين الصينيين أنذروا مسؤولي الحكومة الأمريكية مرارا من أن بكين قد تحتجز أمريكيين ردا على محاكمة وزارة العدل لعلماء صينيين مرتبطين بالجيش.

وتوجه إدارة ترامب اتهامات متزايدة للصين باستخدام عمليات التسلل الإلكتروني والتجسس لسرقة الخبرات التكنولوجية والعسكرية الأمريكية لتحل محل الولايات المتحدة كقوة مالية وعسكرية رائدة في العالم. وتنفي بكين هذه المزاعم.