شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 40 مليونا والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 40 مليونا ظهر اليوم الاثنين.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 1000 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 40 مليونا و 63 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 5ر27 مليون، بينما يقترب عدد الوفيات من المليون و114 ألف حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والأرجنتين وكولومبيا وفرنسا وإسبانيا وبيرو والمكسيك والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وإيران وتشيلي والعراق.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وبيرو وفرنسا.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
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