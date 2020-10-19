رياضة 2020-10-19 | 12:11 102 مشاهدة توج منتخب العراق لرواد كرة القدم بلقب كأس الماستر الدولية للرواد بنسختها الثالثة عشر والتي اقيمت في مدينة انطاليا التركية، لاول مرة في تاريخه عقب الفوز على رواد فريق كونيا التركي.

وقدم نجوم الفريق العراقي لرواد كرة القدم بقيادة المدرب بسام رؤوف اداء ونتائج جيدة في البطولة الدولية حيث تمكن من تحقيق الفوز في ستة مباريات وتعادل في مواجهة واحدة. وفي ختام المنافسات التي توج بها الفريق العراقي حصل اللاعب الدولي السابق صاحب عباس على لقب هداف البطولة، فيما نال الحارس السابق سرمد رشيد جائز الحارس الافضل في المسابقة.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب رواد العراق يتوج بكأس الماستر الدولي لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.