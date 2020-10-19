برشلونة يدرس تقديم شكوى ضد لاعب خيتافي

رياضة 2020-10-19 | 12:07 1,122 مشاهدة

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني، يدرس التقدم بشكوى لرابطة الليجا تجاه آلان نيوم لاعب خيتافي. وكان نيوم وجه ألفاظًا بذيئة لـ رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، في مباراة الفريق بالأمس أمام خيتافي بالليجا. وأكد كومان في تصريحاته عقب المباراة، أنه أخبر خوسيه بوردالاس مدرب خيتافي بما قاله نيوم.



وأوضح "RADIO CAT"، أن "برشلونة لا يستبعد تقديم شكوى لرابطة وأوضح "RADIO CAT"، أن "برشلونة لا يستبعد تقديم شكوى لرابطة الدوري الإسباني بشأن ألفاظ نيوم المسيئة تجاه رونالد كومان". من جانبه صرّح بوردالاس، أن نيوم شخص محترم للغاية ويشك في أنه تلفظ بألفاظ قبيحة. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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