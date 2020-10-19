سياسي يخبئ أمواله 'المشبوهة' في مكان غريب

وخلال المداهمة، حاول السياسي البرازيلي، وهو حليف مهم لرئيس البلاد جايير بولسونارو، أن يخفي مبلغا من المال تحت ملابسه الداخلية، وفي سرواله القصير تحديدا.
وعثرت الشرطة على مبلغ من 1778 دولارا إضافة إلى نحو 6 آلاف دولار، لكن الأمور لم تقف عند هذا الحد.
وخلال عملية التفتيش، طلب السياسي الموقوف من الشرطة أن يدخل إلى الحمام، وعندما خرج منه، لاحظ أحد الضباط، وجود شيء بارز تحت سرواله، وهو ما أثار شكوكا في أنه يخبئ شيئا.
وتم توقيف المشرّع البرازيلي بعد الاشتباه في إساءته لاستخدام أموال مخصصة لمعالجة تبعات وباء كورونا في البلاد.
وقال المشتبه فيه، في بيان، إنه يثق في النظام القضائي للبرازيلي، مؤكدا أنه سيؤكد براءته من الأفعال التي نسبت إليه.
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