شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تونس تفرض حظر تجول اعتبارا من الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي اليوم الاثنين بفرض حظر للتجوال اعتبارا من غد الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد، للسيطرة على تفشي وباء كورونا.



وتصاعدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس لتبلغ حاليا أكثر من 40 ألفا. وكانت تونس قد تمكنت من احتواء الفيروس في وقت سابق من العام.

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