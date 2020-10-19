شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق تميم يحول قطر إلى وكر للهاربين من العدالة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط فيديوجراف الضوء على واقعة تحويل خالد بن حمد شقيق تميم حاكم قطر الإمارة إلى وكر للهاربين من العدالة، حيث أشار إلى قضية جديدة تضاف لصحيفة شقيق تميم الجنائية متهم بالتستر وإيواء مجرم فار من العدالة الأمريكية وتسهيل هروبه وإيوائه في قطر.

أوضح الفيديوجراف، أن مصطفى أتات هو أحد العاملين في فريق خالد بن حمد للسيارات، حيث شارك في سباق غير قانونى بولاية ميتشجان في ولاية 2001 ، وتسببت سرعته الزائدة في قتل السيدة دينيس جونز وهرب من الولايات المتحدة في 2002 قبل اتهامه من الدرجة الثانية.

ولفت الفيديوجراف إلى أن شقيق تميم أمن للمتهم حياته في قطر منذ 2007، وفي 2010 أصدر شقيق تميم بيانا أنكر فيه علمه باتفاصيل الحادث، وطالب أتات بتعليق نشاطه في الفريق حتى تسوية القضية، لكن أتات استمر في العمل بفريق خالد بن حمد حتى الآن، مشيرا إلى أن شقيق أمير قطر مطالب بدفع تعويضات عن جرائم احتجاز قسري والزج في السجون باتهامات ملفقة والاعتداء البدني على الموظفين.