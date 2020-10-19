في زمن كورونا.. حفل زفاف في طنجة يقود عريسا إلى التحقيق

داهمت القوات العمومية، ليلة أمس الأحد، في طنجة، منزلا أقيم فيه حفل زواج سري في منطقة مسنانة، ما يعتبر خرقا لحالة الطوارئ الصحية، بينما جرى توقيف العروس، ونقله إلى مخفر الشرطة للاستماع إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.

وكشف شهود عيان لـ”اليوم24″ أن عناصر السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية السابعة، توصلت بإخبارية تفيد بوجود حفل زفاف في المنطقة، إذ قامت القوات العمومية بمداهمة المنزل، وإيقاف الاحتفال.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية في طنجة، لا تزال تمنع إقامة الأعراس، والحفلات، خلال فترة الطوارئ الصحية، في إطار تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.