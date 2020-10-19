طقس الاثنين.. أجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الإثنين، تشكل سحب منخفضة ،خلال الصباح والليل، بغرب الواجهة المتوسطية وفوق السواحل الشمالية والوسطى مع كتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة محليا.

كما ستتشكل بعض السحب غير المستقرة بمرتفعات الأطلس المتوسط والكبير.

أما بجل جهات المملكة، فسيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية على العموم.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى قوية نوعا ما شرقية بمنطقة طنجة، ضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى شرقية بالجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية، من القطاع الشرقي بالواجهة المتوسطية وشمالية إلى غربية بباقي المناطق الأخرى.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 06 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و 15 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، السهول الشمالية والوسطى، سوس وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 15 و 20 درجة بالسواحل، شمال الأقاليم الجنوبية للمملكة، وبأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 21 و 26 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 20 و25 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و 27 درجة بالسواحل وبالمنطقة الشرقية، ما بين 27 و 34 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وداخل مناطق سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، ما بين 34 و 39 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وما بين طنجة والعرائش، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طرفاية والداخلة، وقليل الهيجان شمال رأس سيم.