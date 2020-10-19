كورونا.. أعداد المصابين النشطين في العالم يتخطّى 9 ملايين

بلغ أعداد المصابين النشطين بفيروس كورونا حول العالم، الأحد، 9 ملايين و14 ألفاً و236.

ووفق معطيات موقع “Worldometer”المتخصص برصد ضحايا الفيروس، يوجد حالياً 72 ألفا و63 مصابا حول العالم حالتهم حرجة، فيما تتواصل إصابات 8 ملايين و942 ألفاً و173، بشكل طفيف.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، بلدان العالم في أعداد المصابين النشطين بمليونين و689 ألفاً و204 حالة، تليها الهند بـ 781 ألفاً و48، ثم فرنسا بـ 729 ألفاً و109.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 40 مليونا و149 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و116 ألفا، وتعافى ما يزيد على 30 مليونا، وفق موقع “Worldometer”.