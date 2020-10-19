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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات منتدى الإمارات وطن التسامح والسلام والان مع التفاصيل
الإثنين 19 أكتوبر 2020
انطلق، صباح الإثنين، منتدى التسامح الرابع الذي تعقده دار زايد للثقافة الإسلامية بالإمارات تحت عنوان "الإمارات وطن التسامح".
ويعقد المنتدى تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي، وبمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين المختصين في مجالات التسامح والتعايش والسلام من داخل الإمارات وخارجها.
ويتناول منتدى التسامح لهذا العام عدة محاور تتمثل في: أبعاد التسامح والتعايش السلمي الفكرية والفلسفية، بالإضافة إلى الحديث عن فلسفة التسامح والتعايش والسلام في الإمارات، وحوار التعايش ودور الشباب في صناعة السلام وتعزيز ثقافة التسامح، كما سيسلط المنتدى الضوء على عصر الفضاءات المفتوحة ودور الإعلام في تماسك وحدة النسيج الوطني وصناعة السلم المحلي والعالمي، وأسس بناء جسور الثقة والسلام والعيش المشترك.
ويأتي المنتدى لهذا العام بهدف تعميق وترسيخ قيم التسامح والتعايش والانفتاح لدى مختلف شرائح المجتمع وتأصيل التعايش والتسامح عند الشباب بالشراكة بين دار زايد للثقافة الإسلامية والجهات المجتمعية ذات العلاقة، بالإضافة إلى إثراء قيم التسامح والتعايش المشترك عبر المنصات الإعلامية والرقمية المتنوعة، وإبراز ملامح التسامح والسلام في دولة الإمارات.
ويأتي المنتدى افتراضياً هذا العام، نظراً للوضع الحالي والإجراءات الاحترازية وتنفيذاً للقرارات الحكومية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، ويعتبر مكملاً لمنتديات التسامح السنوية التي تنظمها الدار منذ عام 2016.
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