"طيران الإمارات" تستأنف توفير خدمات جوية بعد إعادة تصميمها

الإثنين 19 أكتوبر 2020

استأنفت «طيران الإمارات» توفير خدمات جوية توقّفت احتياطاً بسبب الجائحة، وذلك بعد إعادة تصميمها وفقاً لمراجعة شاملة لمعايير واحتياطات الصحة والسلامة للركاب وأفراد الطاقم. فقد أعادت الناقلة خدمتي الصالون الجوي وحمّام «شاور سبا» بصيغة وترتيبات جديدة. كما عززت عروضها لموسم الشتاء بتقديم مشروب ترحيبي غني بالعناصر الغذائية.



وحوّلت «طيران الإمارات» الصالون الجوي على طائراتها A380، الذي يخدم ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، إلى ركن للوجبات السريعة بسعة جلوس محدودة وفق بروتوكولات التباعد الجسدي المعتمدة. واستأنف الصالون الجوي تقديم المشروبات والوجبات المغلفة ليتمكن العملاء من تناولها والاستمتاع بها في مقاعدهم بمنتهى الراحة. كما يمكنهم تقديم طلباتهم من مقاعدهم إذا رغبوا في ذلك. وأعيد افتتاح المناطق الاجتماعية في درجة رجال الأعمال على بعض طائرات بوينج 777 وفي الدرجة الأولى وتوفير وجبات خفيفة مغلفة ليتمكن العملاء من أخذها والعودة للاستمتاع بتناولها في مقاعدهم.

Advertisements

وأصبح بإمكان ركاب الدرجة الأولى على طائرات A380 أيضاً الاستحمام على ارتفاع 40 ألف قدم، حيث سيتوفر لكل منهم منتجات سبا في حقائب فردية تحتوي على مستحضرات فاخرة من العلامة التجارية الأيرلندية VOYA الحائزة جوائز، إضافة إلى منشفة حمّام للاستخدام مرّة واحدة وقائمة لاختيار مستلزمات إضافية للراحة في الأجواء.

ومن 1 نوفمبر المقبل، ستعود تجربة تناول الطعام على رحلات «طيران الإمارات» إلى سابق عهدها في الخدمة المتميزة، مع مراعاة بروتوكولات النظافة الصارمة. وسوف يستمتع الركاب في جميع الفئات بوجبات متعددة الأطباق والاختيار من مجموعة مختارة من المشروبات والعصائر والمشروبات الغازية. وتم أيضاً تطوير تطبيق «طيران الإمارات» ليتيح للركاب على متن الطائرة تصفح قوائم المأكولات والمشروبات على أجهزتهم الشخصية، سواء عبر الإنترنت أو من دون اتصال.

وسوف تبدأ طيران الإمارات قريباً تقديم مشروب ترحيبي منعش في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال. فقد ابتكر الطهاة وخبراء التغذية في الناقلة مزيجاً منعشاً من التفاح والزنجبيل والكركديه. وسوف يصبح هذا المشروب الصحي، الغني بالمغذيات وبمضادات الأكسدة والخالي من الغلوتين والسكر المضاف، عنصراً أساسياً على متن الطائرات ويُجدّد باستمرار لتقديم نكهات متعددة. كما يمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة من المشروبات الترحيبية والعصائر الأخرى.