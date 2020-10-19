شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد لإصابات كورونا في روسيا والان مع التفاصيل

الإثنين 19 أكتوبر 2020 ارتفع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في روسيا إلى مستوى قياسي جديد بلغ 15982 حالة اليوم الاثنين، بما في ذلك 5376 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع الإجمالي على مستوى البلاد إلى مليون و415316 منذ تفشي الجائحة.

Advertisements وسجلت السلطات 179 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 24366.

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