شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة إيطالية: النسبة الأكبر من مصابي كورونا بلا أعراض والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وكيلة وزارة الصحة الإيطالية ساندرا تزامبا اليوم الاثنين، أن ثلثى المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19"حديثا أصبحوا الآن بدون أعراض، وقالت تزامبا -في تصريحات متلفزة أوردتها وكالة أنباء (اكي) الإيطالية- إن "الإجراءات الجديدة لمكافحة كوفيد 19، تم اتخاذها على أساس بيانات وتوقعات نموذج قررت بلادنا اعتماده"، موضحة أن الحكومة الإيطالية كانت في طريقها لفرض حظر تجوال.

وأكدت وكيلة وزير الصحة الإيطالية أن القرارات التي تم الإعلان "يجب مقارنتها بالمؤشرات التي ظهرت من الاجتماعات العديدة للجنة الفنية العلمية".

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد أعلن أمس الأحد، عن مجموعة من التدابير الجديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وخاصة فيما يخص الحانات والمطاعم والمقاهي حيث تنص هذه القيود أنه بات على المطاعم الكشف عن الطاقة الاستيعابية على الواجهة، والسماح لوجود 6 أشخاص فقط على الطاولة، وإغلاق الأبواب منتصف الليل، كما سمحت الحكومة بحضور التلاميذ والمدرسين إلى المؤسسات التعليمية في أوقات متباعدة، وتقرر منع الحفلات والمعارض المحلية المنتشرة في إيطاليا، ما سيسبب أضرارًا في قطاع يوظف 34 ألف شخص.