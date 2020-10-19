شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل نحو 16 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 15.982 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و179 وفاة. وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.415.316 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24.366 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1.075.904 حالات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل نحو 16 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.