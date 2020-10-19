بالفيديو.. "انتحاري" يتسلق ناطحة ترامب ليبلغه برسالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلق شاب أمريكي ناطحة الرئيس دونالد ترامب في مدينة شيكاغو، في تصرف انتحاري من أجل أن يحظى بحديث مع الرئيس ويبلغه برسالة.

وقالت الشرطة إن شابا يعتقد أنه عضو في حركة "حياة السود مهمة"، كان يتدلى بحبل من ارتفاع شاهق فوق برج ترامب في شيكاغو بولاية إيلينوي ليلة الأحد طالبًا التحدث إلى الرئيس ووسائل الإعلام.



وشوهد الشاب المجهول، الذي بدا أنه في العشرينات من عمره وذو ملامح آسيوية، معلقًا من شرفة بالطابق السادس عشر في ناطحة السحاب على ضفاف نهر شيكاغو الساعة 5:30 مساءً، بالتوقيت المحلي.

وظل الرجل هناك لساعات بينما كان مفاوضو الشرطة يحاولون التحدث معه من أجل إقناعه بالحفاظ على سلامته، حسبما ذكرت صحيفة "شيكاغو صن تايمز" الأمريكية.

وقالت الشرطة للصحيفة إن الرجل هدد بالانتحار وأعرب عن رغبته في التحدث مع ترامب ووسائل الإعلام.

وفي وقت لاحق من ليلة الأحد، بدأت رسالة فيديو يبدو أنها من الشاب تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر لقطات الفيديو الشاب الذي كان يتدلى من حبل برتقالي، يعرّف نفسه على أنه عضو في حركة "حياة السود مهمة"، ويحمل رسالة إلى ترامب.

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وبينما يوجه الكاميرا لأسفل باتجاه نهر شيكاغو، قال الرجل: "لا أريد أن أموت. إذا حاول شخص ما سحب هذا الحبل، فسوف أقفز وأموت".

ثم يوجه الرجل الكاميرا إلى أعلى المبنى، حيث يمكن رؤية شخص وسماعه أثناء محاولة التواصل معه.

وتابع الرجل، الذي كان يحمل سكينا في يده،: "لدي سكين. إذا حاول أحدهم سحب (الحبل)، فسأقطعه وربما أموت"، مضفا: "لكنني لا أريد أن أموت".

ولم يوضح الرجل ما الذي كان يرغب في التحدث عنه إلى ترامب، لكنه قال: "إذا كان السيد ترامب، يعد بشيء ما، يجب أن يفعله قبل الانتخابات".

واختتم بالقول: "كل من يعرفونني. يعلمون أنني لست مجنونًا. أنا لست مجنونا. أنا رجل مثقف. لكن... سيد ترامب، إذا لم تتحدث معي، فسأقطع (الحبل)، وسأموت".



