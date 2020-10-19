مقتل 24 من "الشباب" الإرهابية في عملية أمنية للجيش الصومالي

أعلن الجيش الصومالي، اليوم الإثنين، مقتل 24 إرهابيا من حركة "الشباب" الإرهابية في عملية أمنية استمرت 4 أيام بوسط البلاد.

وقال قائد اللواء 27 للجيش الجنرال محمد محمود تريديشو، في تصريحات لإذاعة صوت الجيش المحلية، إن العملية الأمنية شملت محافظتى شبيلي الوسطى وهيران.

وأوضح أن تحرك الجيش كان يهدف لرفع الحواجز غير الشرعية التي وضعتها الشباب الإرهابية على الطريق الربط بين هيران وشبيلى الوسطى.

وخلال الشهور الأخيرة سعت الحركة الإرهابية التي روعت البلد الأفريقي لأكثر من عقدين إعادة بسط نفوذها في محافظات وسط البلاد، فيما واصلت عملياتها الإرهابية في العاصمة والجنوب.

Advertisements

وأضاف المسؤول العسكري إن قوات الجيش كبدت المتطرفين خسائر فادحة، لافتا إلى أن قوات بعثة حفظ السلام الأفريقية في الصومال شاركت في العملية.

ومنذ 2007 تشارك بعثة حفظ السلام الأفريقي في الصومال في العلميات التي تستهدف حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وكان الجيش الصومالي قد أعلن مساء الخميس الماضي مقتل 51 مسلحا بينهم قيادي بارز من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية جنوب البلاد.

وخلال الأسبوع المنصرم بلغت الخسائر البشرية في صفوف الشباب 75 قتيلا في مؤشر على كثافة العمليات العسكرية ضد الحركة في البلد الواقع بالقرن الأفريقي.