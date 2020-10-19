إشادة بحرينية إسرائيلية بالدور الأمريكي في صناعة السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عقدت امس في مملكة البحرين اجتماعات ضمت مسؤولين من مملكة البحرين ووفوداً من الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكية، ودولة إسرائيل برئاسة مئير بن شبات، مستشار الأمن القومي.



وصدر عن هذه الاجتماعات بيان مشترك جاء فيه أنه "جرى التوقيع على بيان تاريخي مشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل حول إقامة علاقات دبلوماسية إيذاناً ببداية عهد جديد وواعد في العلاقات بين البلدين."

كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بينهما تتناول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاتصالات والتجارة والخدمات الجوية وتنقل الأفراد والخدمات المصرفية والمالية والتعاون بين وزارتي الخارجية وغيرها من مجالات التعاون المشترك.

عقدت في هذا الإطار اجتماعات لمجموعات عمل لبحث المزيد من مجالات التعاون البحريني الإسرائيلي، بما في ذلك الطيران والرعاية الصحية والتكنولوجيا والسياحة والزراعة وغيرها.

وأشار البيان إلى أن الاجتماعات أكدت على أن إنشاء علاقات مباشرة بين البلدين اللذين يعتبران من الدول ذات الدور الحيوي في الشرق الأوسط من شأنه أن يسهم في تحقيق مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لشعوب البلدين والمنطقة.

ونوّه البيان المشترك للدور الكبير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الامريكية، وإطلاقه مبادرة اتفاق إبراهيم والتي سهلت إتمام هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي.

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وأشار البيان إلى أن الطرفين سيواصلان جهودهما من أجل حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف البيان بأن مملكة البحرين ودولة إسرائيل على ثقة من أن هذا التطور سيساهم في تحقيق مستقبل تعيش فيه جميع الشعوب وجميع الأديان معاً بروح التعاون والتمتع بالسلام والازدهار حيث تركز الدول على المصالح المشتركة وبناء مستقبل أفضل للجميع.

وعبرت الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل عن تقديرهما لمملكة البحرين لاستضافتها الورشة التاريخية "الازدهار من أجل السلام" في المنامة في يونيو 2019، والتي كانت خطوة نحو تحقيق المزيد من التعاون في مختلف المجالات.

وأعربت مملكة البحرين ودولة إسرائيل في هذا البيان عن تقديرهما العميق للولايات المتحدة الأمريكية لجهودها في تأمين شرق أوسط أكثر استقراراً وأماناً وازدهاراً.

وحطّت الطائرة الإسرائيلية في المنامة برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، وبرفقة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والمساعد الخاص لشؤون المفاوضات الدولية آفي بيركوويتز.

ووقع الوفد الإسرائيلي الذي يرأسه مستشار الأمن القومي مئير بن شبات مع البحرين اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.