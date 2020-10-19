رئيس الوزراء يوافق على تنظيم مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تنظيم الدورة الرابعة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران والابتهال والإنشاد الديني.

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أنه كلف عادل مصيلحي، مستشاره الإعلامي، واللواء محمد التايب، مستشاره للعلاقات العامة، للإعداد للمسابقة، مؤكدا أن المحافظة ستقدم كل الدعم من أجل إنجاح الدورة الرابعة مثلما نجحت المحافظة في الدورات الثلاث الماضية.

وأوضح أن هذه الدورة ستحمل اسم المرحوم الشيخ محمود خليل الحصري، والذي سيجرى تكريم اسمه بحضور كريمته ياسمين محمود خليل الحصري والشهيرة بـ"ياسمين الخيام".