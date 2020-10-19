شلل مروري بسبب كسر في ماسورة مياه بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

شهدت مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، صباح اليوم الاثنين، وجود كسر في ماسورة مياه بالمنطقة الواقعة أمام مجمع دار مصر السكني، شرقي المدينة.

وتسبب كسر الماسورة في تدفق المياه إلى شوارع المنطقة وإحداث حالة من الشلل المروري.

من جانبها، دفعت الأجهزة التنفيذية بعدد من المعدات والفنيين لإصلاح الكسر وكسح المياه وإعادة تسيير الحركة المرورية.