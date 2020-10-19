بالفيديو .. جامعة القاهرة تشرح خطوات إنشاء حساب على منصة الجامعة التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية بالجامعة أعد فيديو توضيحيًا للطلاب يشرح فيه كيفية حصول الطالب على حساب شخصي على منصة الجامعة الذكية وبلاكبورد Blackboard من خلال خدمة TrueMe.

وأوضح الدكتور الخشت، أن مقطع الفيديو يشرح الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها لإنشاء حساب على منصة بلاكبورد Blackboard وهي كالآتي:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع البوابة الإلكترونية للخدمات الطلابية الخاص بالجامعة

https://eservices.cu.edu.eg

2- يضغط الطالب على أيقونة TrueMe للحصول على حسابه على منصة بلاكبورد Blackboard واختيار تقديم.

3- يقوم الطالب بالتسجيل على البوابة بالضغط على تسجيل طالب جديد وكتابة الرقم القومي وبياناته الشخصية.

4- يقوم الطالب بملء واستكمال البيانات الخاصة به ورفع صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للتحقق من هويته.

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5- يستطيع الطالب متابعة حالة طلبه من خلال البوابة.

6- ترسل المنصة إلى الطالب رسالة بحسابه الخاص على المنصة فور الإنتهاء من مراجعة البيانات من الكلية، ليتمكن الطالب بعدها من الإستفادة من خدمات البوابة عن طريق الدخول لحسابه الشخصي لمنصة Blackboard على الرابط التالي: https://cu.blackboard.com/

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الفيديو يشرح طريقة تواصل الطالب مع فريق دعم المنصات الإلكترونية بالجامعة في حال واجهته أي مشكلة وذلك من خلال الرابط التالي:

http://cu.edu.eg/support

جدير بالذكر أن منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart Cu تتضمن مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام الامتحانات Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام Collaborate للاجتماعات والمؤتمرات، وبرنامج كشف الانتحال Plagiarism، فضلًا عن أدوات تعليمية متعددة أخرى.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، أعلن منذ أيام إطلاق أكبر منصة تعليمية ذكية للجامعة Smart Cu، وأنظمتهما الذكية المختلفة، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم أكبر عدد من الطلاب يبلغ نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة، وهو ما يعتبر تحديا للبرمجيات الدولية بهذا العدد الضخم من الطلاب والمقررات الدراسية.