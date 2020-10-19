كورونا في روسيا: تسجيل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين تسجيل 15982 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" فإن هذه هي أكبر حصيلة لإصابات كورونا يتم تسجيلها في يوم واحد في روسيا منذ بدء ظهور الفيروس بها.

ونقل الموقع عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أن إجمالي المصابين تجاوز بذلك المليون و415 ألف حالة.

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وسجلت روسيا 179 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات بها منذ بدء تفشي الوباء 24366 حالة.

وتجاوز إجمالي عدد المتعافين المليون و75 ألفا.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.