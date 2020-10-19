أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه أمس، بينما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار 3 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

Advertisements

فيما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والبركة، والتعمير والإسكان عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.