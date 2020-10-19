تشميع حضانة أطفال لاستغلالها في "الدروس الخصوصية" ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
أغلقت الأجهزة المعنية في حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، بغلق وتشميع حضانة لاستغلالها في إعطاء دروس خصوصية.
وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، إلى أن الأجهزة التنفيذية في حي الضواحي شنت بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية حملة موسعة لضبط مراكز ومقرات الدروس الخصوصية، أسفرت عن ضبط 4 وحدات سكنية تستغل لإعطاء الدروس الخصوصية، كما جرى إعادة تشميع حضانة بمنطقة بورتكس سبق تشميعها من قبل لمنع إعادة استغلالها مرة أخرى في إعطاء الدروس الخصوصية.
وأكد على أنه سيجرى عرض تقرير بالحالات التي جرى ضبطها داخل الوحدات السكنية على وكيل وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويلهم إلى النيابة الإدارية، كما ستقوم الجهات المختصة الأخرى باتخاذ اللازم نحو تطبيق قانون التهرب الضريبي عليهم.
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