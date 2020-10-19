فيديو- شاب يتسلق برج ترامب للحديث معه

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
فاجأ شاب، 20 عامًا، الجميع، وتدلى بحبل من ارتفاع شاهق ببرج ترامب بشيكاغو بولاية إيلينوي من أجل الحديث مع الرئيس الأمريكي، حسبما نقلت صحيفة شيكاغو تايمز الأمريكية.
قالت الصحيفة إن الشاب تعلق بحبل من شرفة في الطابق السادس عشر في ناطحة السحاب.
ورجح ضباط شرطة وصلوا إلى عين المكان أن يكون الشاب اتخذ احتياطات لتأمين نفسه من السقوط.
وقال المتحدث باسم شرطة مدينة شيكاغو إن أحد المتخصصين يتفاوض مع الشاب لإنزاله إلى الأرض، فيما منعت شرطة المدينة حركة المرور حول برج ترامب.
واحتشد جمهور غفير من المتفرجين في مكان قريب، وظن البعض أن ما يحدث مجرد مشهد يجري تصويره من فيلم جديد عن "الرجل الوطواط".
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