328 إصابة جديدة و11 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة فى باكستان

سجلت باكستان 328 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و11 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة

الباكستانية في بيان نقلته صحيفة دون الباكستانية الرسمية بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 323 ألفا و19 حالة في البلاد، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6654 حالة وفاة.



وأضاف المركز أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء في باكستان بلغ 307 الاف و69 حالة، بينما توجد 529 حالة في وضع حرج.