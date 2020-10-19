تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا /كوفيد-19/ عتبة الـ7 ملايين ونصف مليون حالة بعد تسجيل 55 ألفا و722 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
بالفيروس التاجي وصلت إلى 7 ملايين و550 ألفًا و273 شخصًا.
وأفادت وزارة الصحة -حسبما نقلته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم الاثنين- بأن إجمالي الإصابات
وأضافت أن الهند سجلت أيضًا 579 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة نفسها، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 114
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 772 ألفا و55 شخصا.
وتعاني الهند من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، حيث أجبر فيروس كورونا العديد من الشركات على الإغلاق، فيما فرضت الحكومة إجراءات صارمة للحيلولة دون تفشي الفيروس في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر إجمالي إصابات كورونا في الهند يتجاوز الـ 7.5 مليون حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.